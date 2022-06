Jorge javier Vázquez al programa 'En el nom de Rocío' |

Aquest divendres es va estrenar en obert la docusèrie ' En el nom de Rocío ' on la filla de ' La més gran ', Rocío Carrasco desvetllava els secrets de la seva mala relació amb la seva família mediàtica. Durant el programa es va poder veure la presència de la marmessor, Ana Iglesias, en què parlava malament dels germans i familiars de Rocío Jurado en el moment de morir la cantant.

Però això no va ser el més sorprenent. Jorge Javier Vázquez va enviar un missatge clar a Olga Moreno. L'exdona d' Antonio David Flores haurà d'acudir a la gala final de Supervivientes per lliurar el xec al guanyador de la darrera edició. Una cosa improbable i és que sembla que l'andalusa hauria vetat el presentador català tal com ha confirmat ell mateix.

Per aquest motiu, Jorge Javier vázquez va enviar un missatge clar a l'última guanyadora de Supervivents: "no sé què passarà a la final de Supervivents quan la guanyadora de l'any passat que m'ha vetat hagi de lliurar el sobre a la senyora o senyor que guanyi Jo del meu plató no em moc