Queixes dels usuaris de l'AMB pel mal estat dels autobusos | twitter

Usuaris del servei de Mobilitat de l'AMB ha mostrat la seva indignació a través de Twitter pel mal estat dels autobusos de la contracta que és Avanza . La seva queixa se centra en les condicions insegures que mostren els pneumàtics d'alguns autobusos que cirules per les línies del Baix Llobregat. De fet, com a prova utilitza una foto feta a les rodes del vehicle.

A més del mal estat dels pneumàtics, la seva queixa també se centra que hi ha autobusos que obren les portes centrals estant en marxa, cosa que pot provocar inseguretat en els turismes que passen pel costat. També ha expressat la seva indignació perquè 5 autobusos s'han quedat aturats a mig camí i 4 no fan el seu recorregut perquè no tenen aire condicionat. És per això que la usuària es pregunta: “Fins quan haurem d'esperar perquè es posi ordre al servei?”. Aquestes no són les primeres queixes del mal estat dels autobusos d'aquesta companyia en què alguns autobusos presenten deficiències de fugida d'aigües d'aire condicionat, manca de neteja interior...

De fet, a principis del 2022, els Ajuntaments de Castelldefels, Gavà i Viladecans van demanar per escrit a l'empresa Avanza que normalitzi el 100% dels autobusos que presten servei a les seves poblacions.

Això es va produir després de les modificacions unilaterals d'horaris a les línies i que els treballadors dels autobusos Avanza llancessin un SOS als Ajuntaments i usuaris del Baix Llobregat denunciant les deficiències en la prestació del servei d'autobusos entre Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat, Hospitalet i Barcelona. Al seu moment, treballadors del servei d'autobusos van manifestar que " No entenem com l'AMB no ha tingut en compte la realitat del servei que actualment es dóna en aquest territori els 365 dies de l'any, les 24 h al dia".

Necessitem solucions davant d'autobusos en condicions decadents que impedeixen poder fer un servei públic en condicions, sense mitjans per protegir-se de la C OVID-19 (com flotes sense mampares i que s'han substituït per cortines de plàstic que no protegeixen) i també, necessitem poder obtenir un mitjà a través del qual ens puguem comunicar amb l'empresa en cas d'avaria o emergència”.

Per a UGT “és important també resoldre l'actual situació de les instal·lacions de les cotxeres on els treballadors no tenen un lloc per poder complir el seu horari de descans, menjador ni tan sols, aigua potable”.

Finalment, es van dirigir als ajuntaments de la comarca: “ Demanem que tant ajuntaments, representants polítics, AMB i empresa, unifiquin esforços per normalitzar el servei i que no es vulnerin i garanteixin els drets dels treballadors ni dels usuaris”.