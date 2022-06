Afecta, a més, l'espai natural protegit del Massís del Garraf, han informat els Agents Rurals en un tuit | @ep

Els Bombers de la Generalitat han donat aquest dissabte a la nit per estabilitzat l'incendi que cremava des d'aquella mateixa tarda a Olivella, i treballen per donar-ho per controlat aquest diumenge.

Al foc, que ha cremat unes 186 hectàrees, treballen aquest matí unes 50 dotacions, han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat a Europa Press.

L'estabilització del foc ha permès aixecar el confinament dels veïns de la zona.