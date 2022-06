Per causes que encara no se saben, ha cremat material d'obra, que incloïa objectes de plàstic i productes inflamables, cosa que ha provocat fum negre espès. | @ep

Els Bombers de Barcelona han extingit un incendi originat aquest dissabte en un descampat proper a les vies de Renfe de l?estació de La Sagrera de Barcelona.

Quatre dotacions dels Bombers s'han desplaçat el lloc després de rebre l'avís a les 14.15 hores i ha quedat extingit una hora més tard, han explicat fonts de la Guàrdia Urbana a Europa Press.

Per causes que encara no se saben, ha cremat material d'obra, que incloïa objectes de plàstic i productes inflamables, cosa que ha provocat fum negre espès.