Incendi a Olivella | @ep

La situació a Catalunya no està sent gens fàcil. Ara mateix hi ha una trentena d'incendis de vegatació actius portant al límit al cos d'emergències que gairebé no dóna abast per solucionar la situació. Als focs ja coneguts aquest dimecres a la Terra Alta, la Noguera i el Solsonès , i que segueixen actius, se n'ha sumat un de nou a Olivella, a Pedraforca ia la zona de Can Zam a Santa Coloma de Gramenet.

En aquest darrer hi ha nou dotacions de Bombers de la Generalitat que tenen l?ajuda dels Bombers de Barcelona. El d' Olivella ja ha cremat unes 40 hectàrees i afecta l'espai natural protegit del massís del Garraf . S'ha demanat el confinament general de les urbanitzacions de Cal Surià i de Can Mitjans.

Les altes temperatures patides a Catalunya els últims dies no està afavorint la feina dels Bombers . La calor de l'aire més la sequedat de la vegetació ha estat la combinació fatal perquè qualsevol petita espurna comenci el desastre forestal. A aquesta situació cal sumar que dijous que ve se celebra Sant Joan . Aquesta festivitat marcada als calendaris dels catalans, preocupa, ja que els petards i els coets no són bons amics dels boscos ressecs. Molts ajuntaments ja es plantegen de tancar els boscos o prohibir la pirotècnia a prop de la vegetació per evitar que la revetlla es converteixi en un descontrol de foc i accidents forestals.

Detingut el piròman de cinc focs

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte a la matinada un noi d'uns 25 anys, veí de Navès , com a presumpte autor de fins a cinc focs al voltant d'una carretera que travessa el terme municipal. Es tracta d'una zona que està afectada pels diferents incendis que s'han produït els darrers dies, i que han obligat a desplegar un ampli dispositiu dels serveis d'emergències. L'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont , ha explicat que l' Ajuntament presentarà una denúncia contra l'home pels danys ocasionats i l'alarma que ha generat la seva acció en un moment en què els camperols de la zona estan treballant a contrarellotge per evitar l'avenç del foc i protegir les collites.

Concretament, el primer incendi ha estat vist al voltant de les 4.55 h , quan un veí que es desplaçava amb cotxe a Berga ha vist el noi caminant per la carretera, molt a prop de l'incendi. Aleshores, el veí li ha preguntat al jove si sabia res de l'incendi, però aquest ha respost que no. En aquell moment, ha avisat mitjançant un grup de WhatsApp que comparteixen els veïns del poble sobre la situació. Més tard, uns bombers que venien de Cardona han vist qui semblava el mateix sospitós. Diversos veïns, entre ells l'alcalde, ja s'havien activat per apagar les flames, i en sentir la descripció que feien els bombers no han tingut dubtes: “Jo mateix he sospitat”, afirma l'alcalde.