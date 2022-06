Andalusia decideix el futur en unes eleccions que sembla que tindran vencedor clar | @ep

La participació a les eleccions autonòmiques arriba al 44,40% a Andalusia fins a les 18.00 hores, fet que suposa 2,07 punts menys que en els comicis celebrats el desembre del 2018, quan es va situar en el 46,47%, segons les dades facilitats per la Junta d'Andalusia amb el 92,40% de les taules comptabilitzades.

La província de Còrdova, amb el 48,45%, és la que registra un índex més alt de participació fins a les 18.00 hores, mentre que Huelva és la que compta de moment amb una menor mobilització del seu electorat, amb el 39,88%. .

A la resta de províncies, la participació a les 18.00 hores s'ha situat al 47,25% a Jaén, el 46,63% a Sevilla, el 44,34% a Granada, el 43,48% a Màlaga, el 41 ,59% a Almeria i el 41,42% a Cadis.

La dada és 10,4 punts inferior a la registrada a Andalusia a les últimes eleccions generals, celebrades el novembre del 2019, quan la participació a les 18.00 hores es va situar en el 54,85%.

Andalusia torna a les urnes aquest diumenge 19 de juny amb les seves dotzè eleccions autonòmiques. Les enquestes realitzades durant les setmanes anteriors a aquest dia, donen com a clar favorit el PP de Juanma Moreno Bonilla però que es pot veure llastat per les temperatures estiuenques i el consegüent èxode a les costes.

Els andalusos haurien d'escollir si opten per continuar amb el govern sense presència socialista en més de 40 anys d'autonomia. Aquestes eleccions serà un mesurador perfecte per a Pedro Sánchez per saber si recupera la confiança dels andalusos o si, per contra, l'arribada d' Alberto Núñez Feijóo com a líder del PP manté la confiança dels andalusos. També seran els primers comicis en què la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, assaja el seu projecte ' Sumar ' setmanes abans de la seva presentació oficial i també se sabrà si Ciutadans sobreviu o desapareix de l'hemicicle andalús.

El clar favorit per emportar-se la victòria és Juanma Moreno Bonillo ja que tots els sondejos li donen com a vencedor augurant-li una àmplia victòria. De fet, la darrera setmana s'han publicat diverses enquestes per sobre dels 50 escons , molt propera dels 55 que marquen la majoria absoluta al Parlament andalús. El principal dubte en el cas que Moreno guanyi els comicis és saber si estaria disposat a governar amb Vox ja que no ha volgut donar una resposta aquestes setmanes.

El popular Juanma Moreno , que després dels comicis del 2018 es va convertir en president de la Junta malgrat obtenir un dels pitjors resultats històrics del partit, ha centrat la seva campanya a demanar una majoria àmplia per formar un govern amb mans lliures apel·lant expressament al tradicional votant socialista que repudia la presència de Vox al Govern andalús.

Juanma Moreno Bonilla, president de la Junta d'Andalusia | @ep

En els darrers dies, s'ha centrat a alertar contra la desmobilització electoral per excés de confiança subratllant que el 19J és una data clau per consolidar el “canvi” a Andalusia després de gairebé quatre dècades de governs socialistes.

EL PSOE A RECUPERAR ELS VOTS PERDUTS

Per part seva, el PSOE busca recuperar la Junta perduda per primera vegada el 2018 de la mà de Juan Espadas. Un candidat que té tots els pronòstics demoscòpics en contra, ja que la majoria de les enquestes li auguren als millors escenaris un resultat similar al de fa tres anys i mig en escons, quan va aconseguir 33 amb Susana Díaz al capdavant, però a molta distància del PP , el 2018 va ser la força més votada i sense opcions de sumar a la seva esquerra una majoria suficient per formar govern.

Els socialistes han centrat els seus missatges de campanya a alertar sobre els efectes d'un govern PP-Vox que donen per fet per buscar la màxima participació, en especial de l'electorat progressista que va optar per l'abstenció a les últimes autonòmiques però després es va mobilitzar en generals a suport a Pedro Sánchez . Per primera vegada des de l'oposició, el PSOE-A tanca la porta a una abstenció per permetre la investidura de Moreno sense necessitat de recolzar-se a Vox .

Juan Espadas, candidat del PSOE-A | @ep

Precisament Vox vol fer un pas més i entrar al Govern andalús després del 19J . Si fa tres anys i mig s'estrenava com a força amb representació institucional a Andalusia amb 12 diputats trencant tots els pronòstics i sent clau per permetre el primer executiu autonòmic no socialista, ara aspira a ampliar significativament aquesta representació per rellevar Cs com a soci de govern. Tots els seus missatges durant la campanya han reiterat que no donaran suport gratuït al PP com el 2018 .

El que sembla que s'enfronta a aquestes eleccions a vida o mort és Ciutadans després de les garrotades de les eleccions a Madrid i Castilla León. Després dels 21 escons del 2018, que li han permès gestionar cinc conselleries i presidir el Parlament andalús, el repte ara és aconseguir representació parlamentària i, si fos possible, amb prou presència per repetir govern amb el PP . Precisament aquest ha estat el mantra del seu candidat Juan Marín en campanya: Cs com a garantia de continuïtat del "govern del canvi" i com a fre als "embolics" d'una coalició PP-Vox.

L'ESQUERRA DEL PSOE ES MANTÉ DIVIDIDA

A l'esquerra del PSOE persisteix la divisió viscuda al tram final de l'última legislatura amb la coalició Per Andalusia , constituïda per als comicis del 19J i que suma IU i Podemos amb altres forces d'esquerra, i Adelante Andalucía, sigles unitàries de la cita electoral del 2018 que ara capitalitza Teresa Rodríguez amb un projecte d'obediència exclusivament andalusa.

Després d'un inici accidentat amb el registre in extremis de la marca que no permet a Podemos figurar a les paperetes, encara que compta amb representants a les llistes, incloses les capçaleres de quatre província, Per Andalusia ha desenvolupat una campanya centrada en la seva candidata a San Telmo , Inmaculada Nieto , amb suport exprés i presència molt activa durant l' última setmana de Yolanda Díaz , en què s'interpreta com a prolegòmens del llançament del seu projecte polític ' Sumar ' per a tot Espanya .

Per la seva banda, Teresa Rodríguez aspira a formar grup parlamentari amb Adelante Andalucía després del 19J després d'una campanya austera en quedar fora del repartiment de fons públics i en què va guanyar protagonisme gràcies a la seva participació en els dos debats celebrats a les televisions públiques malgrat a l'intent de Per Andalusia d'excloure-la amb recursos davant la Junta Electoral . Totes les enquestes li assignen escons en el futur Parlament andalús, encara que cap sondeig vaticina que la suma de Per Andalusia i Adelante Andalucía s'acosti als 17 escons que van assolir el 2018 quan van concórrer de manera conjunta.

Les eleccions del 19J també serviran per mesurar la força de l'anomenada ' Espanya buidada ' a Andalusia després de la seva potent irrupció a les eleccions de Castella i Lleó . La seva principal opció és la candidatura Jaén Mereix Más, a la qual el primer sondeig preelectoral del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) va atorgar possibilitats d'aconseguir un escó, que no s'ha contemplat a cap enquesta per a formacions similars que s'han presentat a províncies com Huelva (Per Huelva) o Granada (Junts per Granada-El partit del Granadexit).

Si es fa una lectura nacional dels resultats andalusos podríem dir que el PSOE es juga recuperar el principal bastió històric del partit al costat de Catalunya després de l'aposta de Pedro Sánchez per Juan Espadas com a relleu de Susana Díaz després dels mals resultats dels socialistes a les autonòmiques de la Comunitat de Madrid i de Castella Lleó .

El PP d'Alberto Núñez Feijóo afronta la primera cita amb les urnes amb l'aspiració d'un triomf incontestable que permeti a Moreno formar govern en solitari i amb la possibilitat de veure's forçat a definir la seva relació amb Vox en cas de no assolir una majoria suficient. Feijóo ha intensificat la seva presència a Andalusia en campanya amb una agenda paral·lela a Moreno , amb què només ha coincidit en un acte a Antequera .

Santiago Abascal s'ha bolcat a la campanya amb una desena d'actes públics al costat de la candidata a la Presidència de la Junta, Macarena Olona , per subratllar el missatge que el PP no comptarà ni tan sols amb la seva abstenció si no compta amb membres de Vox a el futur Govern. També ha fet el mateix Inés Arrimadas en suport a Marín , amb presència a l'arrencada, l'acte central i el tancament de campanya per reivindicar Cs com a garantia d'un govern sense Vox .

Després d'escenificar el seu suport a la candidata de Per Andalusia, Inmaculada Nieto, a la precampanya durant una visita a la Fira de Sevilla, Yolanda Díaz s'ha implicat en l'última setmana de campanya amb tres actes públics en què ha compartit cartell per separat amb la secretària general de Podem, Ione Belarra, i el líder de Más País, Iñigo Errejón.