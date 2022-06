Joan Ignasi Elena, conseller dʻinterior de la Generalitat | @ep

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha avisat de la complexitat que afronten els efectius dels Bombers de la Generalitat davant dels incendis simultanis que queden aquest diumenge a diversos punts de Catalunya , davant del que ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana .

En declaracions a ' Rac1 ' aquest diumenge, ha estès la crida a la responsabilitat ia la prudència a la revetlla de Sant Joan , el proper dijous 23 de juny.

Ha recordat que els darrers dies Catalunya ha registrat fins a set incendis "potents" actius simultàniament, cosa que tensiona molt l'organització dels efectius.

Tot i això, ha assegurat que els Bombers de la Generalitat i els serveis d'emergència han tingut en tot moment la situació sota control amb força, intel·ligència i capacitat d'anticipació: "No parlem de col·lapse, però sí de tensió".

Ha detallat que l'incendi de vegetació entre Bot i Horta de Sant Joan , declarat aquest mateix diumenge, s'ha produït "com a conseqüència d'una línia de mitjana tensió" i que la previsió és optimista.

Sobre el detingut dissabte per presumptament causar cinc incendis forestals a Navès , ha respost: "La condició humana pot ser meravellosa, ho he comprovat al costat dels servidors públics aquests dies, i per altra banda, la misèria de la condició humana no pot deixar de sorprendre", i ha titllat els fets de lamentables.