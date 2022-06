Cristian Stuani, jugador del Girona FC | @EP

El Girona FC s'enfronta aquest diumenge al Tenerife a l' Estadi Heliodoro Rodríguez López a les 21:00h . L'objectiu és clar: Guanyar el partit per tornar a la màxima categoria del futbol espanyol. Per poder aconseguir-ho, els de Michel només els val guanyar. Per aconseguir-ho, l'equip català ha de millorar la faceta golejadora.

En el partit d'anada a Montilivi (0-0), els blanc-i-vermells van dominar i van portar la iniciativa durant els 90 minuts. Tot i això, el monòleg dels locals no va ser suficient per generar massa perill en àrea rival. Davant tenien i tindran l'equip menys golejat de Segona Divisió.

Comptant les últimes vuit jornades de lliga regular i els tres partits disputats de Play-Off , el Girona només ha pogut anotar en sis dels últims onze partits. Una tendència que explica la baixada de l'equip al tram final de curs i que dóna encara més valor a la gesta aconseguida a Ipurúa , l'únic partit de promoció d'ascens en què els gironins han vist porteria.

Tot i la notable contribució golejadora de la parcel·la defensiva, el Girona necessita que jugadors d'altres demarcacions també vegin porteria. Futbolistes de segona línia com Baena, Iván Martín i Samu Sáiz i fins i tot Valery o Aleix García han de fer un pas endavant en l'aspecte anotador. Aquest diumenge seria el millor dia possible per demostrar-ho.