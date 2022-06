Fernando Alonso, pilot d'Alpine | @ep

El pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso , sortirà des de la segona posició al Gran Premi del Canadà després de fer una sessió de classificació impressionant i deixar tothom sorprès. Una sessió que va estar marcada per la pluja des del principi fins al final, unes condicions en què l'asturià se sent com un peix a l'aigua.

Alonso va estar pilotant a un gran nivell des de la primera sessió d'entrenaments lliures i ahir va rematar la feina. Va ser el segon pilot a marcar el millor temps només per darrere de Max Verstappen amb el Red Bull . Qui també va fer una bona sessió de classificació va ser Carlos Sainz que sortirà des de la tercera posició.

Mentre que el company d'equip de Fernando Alonso, Esteban Ocon sortirà al lloc setè, Charles Leclerc , company de Sainz , sortirà en darrer lloc després d'haver estat penalitzat.