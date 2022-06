Via Ferrada de Sant Feliu de Guíxols | @ep

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha pres la decisió de restringir l'accés a la via ferrada a persones federades o que també vagin acompanyades d'un guia. També preveu que s'hagi de reservar dia i hora per fer-ne ús. Aquestes mesures s'han pres després que a principis de juny un home morís en precipitar-se al buit des d'un accés on s'estaven fent fotografies abans d'entrar a la via ferrada.

L´Ajuntament també ha decidit que per evitar problemes amb els veïns derivats de la gran afluència de visites que arriba a generar aquesta via, s´ha restringit l´aparcament a la zona a vehicles de residents. Els que es desplacen per escalar hauran de deixar el cotxe al port i fer deu minuts de camí de ronda a peu fins a l'inici del recorregut.

L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, detalla que les mesures servirien per revertir les problemàtiques que presenta actualment aquesta via. D'una banda, es "milloria la seguretat a l'accés" i, de l'altra, "s'evitaria provocar una sobresaturació de l'entorn per la quantitat d'afluència que genera la via". I és que, sobretot durant l'època d'estiu, a l'inici del recorregut es produeixen aglomeracions que generen cues "de més de tres hores d'espera". Per aquest motiu, el consistori vol "garantir un nombre d'accessos per dia i que, quan s'arribi al límit establert, ja no hi pugui entrar ningú més".