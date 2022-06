Juan Marin, El candidat de Cs a la Presidència de la Junta a les eleccions al Parlament d'Andalusia i vicepresident del Govern andalús | @ep

El candidat de Cs a la Presidència de la Junta a les eleccions al Parlament d'Andalusia i vicepresident del Govern andalús, Juan Marín, ha assegurat aquest diumenge, després d'exercir el seu dret al vot, que “hi ha moltes ganes en la gent de ratificar que aquest govern continuï".

Marín ha votat aquest diumenge a partir de les 10,30 hores a la Biblioteca municipal ' Rafael Pablos ' a Sanlúcar de Barrameda.

"Les sensacions són bones", ha sostingut Marín en les seves declaracions davant dels mitjans de comunicació, que ha apel·lat que "hi ha molt ambient", així com ha albirat que "la gent sembla que té ganes que aquest govern continuï".

Per al seu partit, Marín ha apuntat la possibilitat d'"un resultat molt bo" amb la previsió que "aconseguirem reeditar aquest govern", amb el matís de "no sé la proporció", encara que s'ha mostrat convençut que "anem a tenir grup parlamentari.

"Treballarem quatre anys més pels andalusos, és el que el carrer em diu", ha reblat el seu pronunciament el candidat de Cs i vicepresident sobre les expectatives de la jornada.

El candidat de Cs i vicepresident, que "ha desitjat sort a tots els candidats" dins del que ha descrit com a "un dia històric a Andalusia", ha expressat el seu desig que l'electorat sàpiga "valorar la feina que s'ha fet" , en referència al govern de coalició de PP i Cs , alhora que ha mostrat la seva pretensió que "les urnes tornin a ratificar aquest govern de PP i Cs per poder continuar treballant demà a partir de les vuit del matí i no ficar-hi a Andalusia en un embolic més, en un enrenou”.

Marín , que ha anat a votar acompanyat pels seus dos fills, segons ha relatat el mateix, ha sostingut que "per ells em vaig ficar en això, perquè tinguessin oportunitats, futur a la seva terra", mentre que ha adonat de la informació que li apuntat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Elías Bendodo , sobre "la magnífica notícia" que "la gent està acudint a votar" i de la constitució d'una mica més del 99% de les taules amb "total normalitat" .