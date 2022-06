Teresa Rodríguez | @ep

La candidata de la coalició Adelante Andalucía a la Presidència de la Junta, Teresa Rodríguez, ha exercit aquest diumenge, 19 de juny, el seu dret al vot a les eleccions al Parlament andalús amb "més il·lusió" que en anteriors comicis, i ha animat a la ciutadania a acudir a votar durant la jornada amb “llibertat i valentia”.

Així ho ha assenyalat Teresa Rodríguez en una atenció a mitjans en acudir a votar a l' IES 'Caleta' de Cadis acompanyada per la seva parella, l'alcalde de la capital gaditana, José María González 'Kichi'.

La candidata d' Adelante , que ha dedicat paraules d'"agraïment" als que fan possible que es pugui votar "en llibertat" amb la seva participació a les meses electorals, ha realitzat "una crida al vot, que ningú es quedi a casa, a que s'aprofitin els buits entre baixada a la platja i baixada a la platja, o estoneta a la terrassa, i es dipositirà el vot a l'urna aquest diumenge.

Teresa Rodríguez ha advocat per anar a votar "amb dos valors" que creu "fonamentals per enriquir la democràcia a la nostra terra, que són la llibertat i la valentia", una actitud aquesta última "que cal per a aquest període, al vot i a les polítiques per estar a l'alçada de les circumstàncies d'aquest poble", segons ha argumentat la candidata.

A preguntes dels periodistes, Teresa Rodríguez ha indicat a més que aquesta tercera vegada en què es presenta com a candidata a la Presidència de la Junta --després de ser el cap de cartell de Podem Andalusia als comicis del 2015 i de la coalició Adelante Andalucía en els del 2 de desembre del 2018--, serà "la vençuda", de manera que descarta presentar-se una quarta vegada com a candidata a governar la comunitat autònoma. "Ho diré solemnement perquè no tingui la temptació de presentar-me una altra vegada", ha postil·lat.

De la mateixa manera, a la pregunta de si afronta aquestes eleccions amb una actitud diferent de les anteriors, ha respost que sí, perquè a les cites precedents ha acudit amb "projectes diferents" al que ara encapçala, i ha afegit que ara acudeix a votar amb "menys pressió i també amb més il·lusió i llibertat".

"Ens sentim més lliures, tenim menys pressió i més il·lusió en el període que s'obre a partir que aconseguim fer néixer i créixer aquest espai andalusista" que ella encapçala, ha conclòs en aquesta línia la candidata d'Adelante.