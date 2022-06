Juanma Moreno Bonilla, candidat del PP a la Junta d'Andalusia | @ep

El candidat del PP-A a la reelecció com a president de la Junta, Juanma Moreno, ha confiat que els andalusos votin "massivament" i "en llibertat" aquest diumenge i que no es produeixin incidents durant la jornada.

En declaracions als periodistes després d'exercir el seu dret al vot al Col·legi Sagrat Cor de Jesús de Màlaga , ha mostrat la seva satisfacció per veure com a les primeres hores de la jornada electoral, molts ciutadans ja han exercit el seu dret al vot: "Estic notant que hi ha il·lusió i ganes de complir amb un dels drets més importants que tenim els ciutadans, que és votar"

Ha demanat "manera encarida" a tots els ciutadans d'Andalusia que votin perquè es tracta d'unes eleccions "molt importants per al nostre present i futur".

"El vot és lliure i s'exerceix sense complexos, atenent les raons particulars i els motius que cadascú té per votar en llibertat", ha assenyalat Moreno , que ha afegit que si hi ha una participació potent i forta aquest diumenge, es demostrarà " que creiem a les nostres institucions, l'aferrament que tenim al nostre Govern i al nostre comportament, una manera cívica d'entendre les nostres llibertats, la nostra democràcia i el nostre autogovern”.

Ha lamentat que s'hagin produït "bulos" i "desinformació" els últims dies sobre les paperetes electorals: "Ningú ha de titllar un nom. No ha d'aparèixer el meu nom a cap papereta, res més que a la de la província de Màlaga ".

Juanma Moreno es desplaçarà a Sevilla per seguir l'escrutini de les urnes a la seu regional del PP-A, al carrer San Fernando . El dia ho passarà amb la família i per entretenir-se i superar l'"ansietat" per conèixer el resultat, veurà alguna pel·lícula o sèrie si és possible d'"acció per estar dues hores entregat a la intriga".

Quan es conegui el resultat, parlarà amb el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb qui va parlar divendres per darrera vegada amb motiu del tancament de la campanya, segons ha apuntat.