Immaculada Nieto, candidata de Per Andalusia | @ep

La candidata de Per Andalusia a la Presidència de la Junta, Inma Nieto, ha votat aquest diumenge amb un apel·lació a la qual hi hagi una alta participació en aquests comicis andalusos, que ha descrit com una "convocatòria històrica" que "consolidarà o canviarà un estat de coses" a Andalusia , considerant que hi haurà una "majoria social" a favor d'aquest canvi.

Nieto ha votat a partir de les 11,30 hores al col·legi electoral Huerta de la Cruz, a Algesires , on ha dit a periodistes notar un "degoteig" de ciutadans acudint a votar que espera es tradueixi que la participació d'aquest 19J sigui "major de la que inicialment està prevista".

"Espero també que tothom se senti concernit per una convocatòria que és històrica i que consolidarà o canviarà un estat de coses que a la majoria social més que probablement li convingui que canviïn", ha afegit la candidata, que representa una confluència que agrupa IU, Podemos, Més País, Verdes-Equo, Iniciativa del Poble Andalús i Aliança Verda.

Nieto ha confiat que les urnes tirin un resultat construït sobre "una participació massiva" i "que la immensa majoria del poble andalús que té cita amb les urnes l'aprofiti". Les properes hores seran de descans per a la candidata, que a la tarda emprendrà camí a Sevilla per seguir la nit electoral a la seu d' IU