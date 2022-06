Juan Espadas, candidat del PSOE a Andalusia | @ep

El candidat del PSOE-A a la Presidència de la Junta d'Andalusia, Juan Espadas, ha expressat aquest diumenge el seu desig que la jornada electoral d'aquest 19 de juny a la comunitat autònoma registri "un dels nivells més alts de participació" a eleccions autonòmiques, i conclogui amb el resultat "pel qual hem barallat tots aquests mesos" previs a la cita amb les urnes.

Així s'ha pronunciat el també secretari general del PSOE-A en una atenció a mitjans després de votar, al voltant de les 12,15 hores, al col·legi ' Calvo Sotelo ' de Sevilla acompanyat de la seva dona i del secretari general del PSOE de Sevilla , Javier Fernández, entre altres persones.

Juan Espadas ha subratllat que aquest diumenge és "un gran dia per a Andalusia, molt important", i ha dedicat paraules d'agraïment als efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i "a tots els que fan possible que avui tinguem un dia en democràcia per votar", així com als interventors de tots els partits, i "en especial" als del PSOE , que "avui es deixen la pell a cadascun dels punts de votació per fer possible que aquesta nit tinguem els resultats i coneguem la decisió dels andalusos", ha abundat.

El candidat socialista ha defensat que "avui el que toca no són missatges, sinó cridades a la importància en democràcia que té participar i decidir sobre aquelles polítiques que després en el teu dia a dia necessitaràs que siguin efectives i que millorin el nostre entorn".

Per això, ha realitzat una crida "als andalusos que puguin estar fora dels seus llocs de votació" aquest diumenge perquè acudeixin a exercir el seu dret al sufragi, perquè "hi ha prou temps al llarg de tot el dia", segons ha subratllat. Espases , que ha valorat a més que "sembla" que aquest diumenge "no fa tanta calor com en dies enrere" a Andalusia .

Espadas ha expressat el seu desig, com el de "tots els demòcrates", que "podem aconseguir" en aquesta cita electoral, "fins i tot en un dia que sempre és complicat per aquestes dates, els nivells més alts de participació en unes eleccions autonòmiques que sigui possible", així com que ha expressat la seva esperança a poder celebrar a la nit "un resultat que espero sigui pel que hem barallat tots aquests mesos i pel qual ens hem deixat la pell", i que "sens dubte" seria " el millor per a Andalusia", segons ha opinat.

Preguntat per l'índex de participació registrat en aquestes eleccions andaluses a les 11.30 hores, que superava el 15%, Espadas ha apuntat que encara era aviat per valorar percentatges, perquè "queda molt dia per endavant" i "cadascú tria l'hora i el moment d?anar a votar".

En tot cas, ha cridat a "intentar que la jornada discorri com ha de ser una jornada en democràcia, en pau, amb convivència, sense cap mena de molèsties per a aquells que vénen a votar" i que puguin exercir el seu dret "amb llibertat i tranquil·litat" ".

Espadas ha conclòs declarant-se "convençut que els andalusos, tot i que ens ho han posat difícil amb una data com aquesta" per anar a votar, "ho farem molt bé, ja ho veuran", ha finalitzat.