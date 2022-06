Emmanuel Macron, president de França | @ep

Més de 48 milions de francesos estan cridats aquest diumenge a les urnes per decidir si faciliten el segon mandat del president centrista Emmanuel Macron amb una nova majoria absoluta de diputats, al final de diversos mesos de marató electoral.

El resultat de la segona volta de les eleccions legislatives és clau perquè Macron , reelegit el 24 d'abril per cinc anys més, pugui aplicar el programa reformista de tall liberal, com el retard de l'edat jubilació de 62 a 65 anys.

El seu principal rival és la Nova Unió Popular, Ecològica i Social (Nupes) , el primer front d'esquerres en 25 anys que reuneix l'esquerra radical, ecologistes, comunistes i socialistes. El seu líder és el veterà polític Jean-Luc Mélenchon.

L'esquerra va plantejar els comicis com una “tercera volta” de la presidencial, perquè considera que els francesos van votar al balotatge pel centrista per impedir l'arribada al poder del seu rival ultradretà Marine Le Pen, i no per les seves idees.

El seu objectiu és arrabassar la majoria a Macron i obligar-ho a nomenar primer ministre a Mélenchon . La Nupes busca amb aquesta cohabitació frenar el programa del president i aplicar el seu, com l'alça del salari mínim a 1.500 euros nets per mes.



Els últims sondejos, però, descarten aquest darrer escenari, però auguren que l'aliança de centre Junts ! de Macron podria perdre la majoria absoluta al Parlament , obligant-ho a buscar aliats per tirar endavant les seves reformes.

Junts ! aconseguiria entre 255 i 305 diputats , seguit de la Nupes (140 a 200), el partit de dreta Els Republicans i els seus aliats UDI (50 a 80) i l' Agrupació Nacional (RN, ultradreta) de Le Pen (20 a 50). La majoria se situa el 289.

Els col·legis electorals van obrir a les 08H00 hora local, després que ja es comencés a votar la vigília a l'estranger i en gran part dels territoris d´ultramar. Els resultats es coneixeran a partir de les 20H00.

L'abstenció s'anuncia determinant, sobretot quan menys de la meitat dels electors van votar a la primera volta de les legislatives celebrada la setmana passada. La tendència s'hauria de confirmar aquest diumenge.

“No espero absolutament res dels polítics, perquè ja no hi confio. Ens han pres els cabells”, va dir dissabte a l'AFP Marie-Olga, en acudir a votar per “deure” cívic a l'illa caribenya de Martinica.