Cinc detinguts i dues plantacions de cànnabis desmantellades a Esparreguera | @ep

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres quatre homes i una dona d'entre 25 i 60 anys com a presumptes autors de delictes de tràfic de drogues i de frau del fluid elèctric a la urbanització Can Rial d'Esparreguera , on van desmantellar dues plantacions de marihuana a sengles cases.

En una de les plantacions, en procés de desmuntatge, es van localitzar 210 plantes de cànnabis, 140 grams d'haixix, 15 grams de cocaïna en roca, 800 de pols blanca, diverses bàscules de precisió i 27.000 euros en efectiu, i els agents van intervenir un arma llarga, quatre curtes d'aire comprimit, una de simulada i una caixa amb 16 cartutxos, han informat en un comunicat aquest diumenge.

Els arrestats, procedents de dues famílies relacionades entre si, van passar a disposició judicial divendres i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs, però la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.