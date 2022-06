Els mitjans de comunicació estan centrats en l'incendi d'Artesa, a excepció d'alguns desplaçats a Peramola | @ep

El delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha informat aquest diumenge a la tarda que l'incendi d' Artesa de Segre encara "no està controlat", però que els Bombers avancen segons el que estava previst, i ha demanat precaució a la ciutadania.

En declaracions davant dels mitjans al parc de Bombers de Lleida juntament amb el cap de suport de l'operatiu, Miquel López, Solé ha destacat que el flanc dret està "força estabilitzat", però ha insistit a demanar que la ciutadania no s'acosti a fer fotos.

I ha remarcat que són importants les properes hores, amb l'objectiu d'"aguantar fins a les 19 o 20 hores", perquè fins aleshores el vent pot fer aflorar nous focus.

Tots els mitjans disponibles dels Bombers estan centrats en aquest incendi, tret d'alguns que s'han desplaçat a Peramola , on hi ha un altre incendi des d'aquest migdia.

Solé ha posat en valor l'"esforç ingent" realitzat aquest diumenge al matí per part de pagesos i empreses per portar aigua a la zona de Sant Mamet per emplenar els dipòsits que permeten proveir els camions dels bombers.

López ha concretat que el foc ha afectat unes 2.600 hectàrees i que el flanc que més preocupa és l'esquerre, del qual "s'ha fet una dècima part", mentre que al dret hi ha dos terços.

Ha explicat que els bombers passaran la nit fent "una feina molt intensa" per intentar que el panorama d'aquest dilluns sigui diferent, i ha sentenciat que la situació a Catalunya no és la més adequada per encendre petards, a pocs dies de la nit de Sant Joan.

En aquest sentit, ha advertit que "hi ha molta simultaneïtat" d'incendis, alguns per llamps, però també a zones urbanes, i ha cridat a la responsabilitat de la ciutadania.