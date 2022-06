Retencions de 12 quilòmetres a l'AP-7 entre Hostalric i Sant Celoni | @ep

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que aquest diumenge a la tarda es produeixen 12 quilòmetres de retencions a l'AP-7 entre Hostalric i Sant Celoni en direcció sud.

A causa d'un accident, només hi ha un carril obert per circular des de Sant Celoni en direcció a Granollers , informa un tuit.

També hi ha un carril tallat a Santa Cristina d'Aro direcció Girona per un accident a la C-31, amb dos quilòmetres de retenció, i quatre més al C-32 entre Premià de Dalt i Alella , també per accident.