El vídeo del quocient intel·lectual baix, en canvi, va produir indignació en una bona part de la població. Els reporters Runako Celina i Henry Mhango , de l'equip de BBC Africa Eye , van voler investigar on havia estat gravat, en quin context, per què i per qui. Després d'una llarga investigació, van trobar gairebé totes les respostes. El vídeo s'havia gravat a Malawi , al sud-est del continent africà, i el presumpte autor del mateix era Lu Ke , un ciutadà xinès conegut com Susu (' oncle ', en mandarí) per la població.

Els periodistes del mitjà de comunicació anglès van aconseguir el nom de l'home que es va presumir de produir més de 380 vídeos per dia, cosa que la BBC calcula que suposaria l'equivalent a més de 10.000 euros diaris.

En un dels enregistraments secrets que li van fer, Lu K i dóna indicacions a un compatriota seu sobre com tractar amb la gent de Malaui . “No els tractis com si fossin els teus amics. Mai no els tinguis llàstima. No importa la seva situació familiar, mai no els tinguis llàstima. Així és com has de tractar la gent negra”, diu.

Els nens i les altres persones que apareixen als seus vídeos no veien els diners amb què Lu Ke es lucrava a costa seva. La BBC explica que els pares patien per veure que ' Susu ' tenia els seus fills engatusats per un tros de pollastre i sense anar a l'escola; altres creien que aquests vídeos atraurien inversió econòmica xinesa a la zona, rural i empobrida.