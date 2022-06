La Gala serà el proper dimarts 21 de juny de 17.00 a 19.30 hores al centre corporatiu de l'ICS de Barcelona i oferirà més de dues hores de música en directe. | ICS

L' ICS aposta per la música com a eina per al benestar emocional dels i les professionals sanitaris amb la I Gala EufòrICS i 10 actuacions en directe dels finalistes del seu concurs de talent



La Gala serà el proper dimarts 21 de juny de 17.00 a 19.30 hores al centre corporatiu de l' ICS de Barcelona i oferirà més de dues hores de música en directe. Els 10 participants a la gran final han estat elegits entre els més de 30 professionals de l' ICS que s'han presentat al primer concurs. Els guanyadors seran elegits per votació popular en directe el mateix dimarts.

El projecte cerca els beneficis de la música i la participació cultural pel benestar emocional i s'emmarca en l'estratègia Arts en Salut de l'ICS i la creada recentment l' ICSarts , la comunitat de cultura de l'ICS'.



El proper dimarts 21 de juny, se celebrarà la gran final del concurs de talent musical EufòrICS en una gran gala participativa. El vestíbul del Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut a Barcelona esdevindrà un gran escenari. L'objectiu d' EufòrICS és fomentar i descobrir el talent artístic entre els més de 51.000 professionals que treballen als centres de tot el territori, amb el convenciment que les arts i la cultura poden tenir un impacte positiu a la salut de les persones.



Al càsting s'han presentat més de trenta propostes musicals, de tot el territori, de les quals el Comitè Editorial d'ICSarts ha valorat la creativitat, la qualitat musical, l'originalitat i la posada en escena. Finalment, ha seleccionat 10 propostes (de solistes, grups, cantautors i corals) que actuaran a la Gala I Eufòrics , i entre les quals el públic triarà amb els seus vots, emesos telemàticament i en directe, qui és el primer guanyador o guanyadora d' EufórICS .

EufòrICS s'engloba en la iniciativa ICSarts, la comunitat cultural de l'ICS adreçada a totes i tots els treballadors de la institució amb l'objectiu d'apropar i fomentar les activitats culturals entre aquest col·lectiu, així com l'estratègia corporativa d' Arts en Salut en què la sanitat catalana i el món cultural es donen la mà per cocrear estratègies de salut mitjançant activitats artístiques.

Els i les professionals finalistes són:

● Isaura Armengau, del CAP Plaça Catalunya a la Catalunya Central, treballa com a auxiliar administrativa i quant a la música explica: “ja des de petita m'agrada escoltar música, ballar i cantar.



● Marta Bonet, oncòloga a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, sempre ha repartit el temps entre l'oncologia i l'activitat musical. Amb estudis superiors de Cant al Conservatori del Liceu i amb el Màster en Estudis Avançats per ESMUC, forma el grup "MÍNIM", però també ha versionat cançons per al servei de Radioteràpia en relació amb el Movember.



● Gemma Calvet , tècnica radiòloga del servei de Diagnòstic per la Imatge del CAP Manso, és una apassionada del jazz i del soul, encara que confessa que es pot adaptar al que calgui.



● El grup Drug Queens, amb 4 membres de la Farmàcia de l'Hospital Vall d'Hebron: Patricia García Ortega, Carla Esteban Sánchez, Pablo Sánchez Sancho i María Larrosa García acumulen visualitzacions a YouTube amb els vídeos de cançons adaptades a tractaments farmacològics.



● Mireia González, administrativa del CAP Salt 1, de Girona, que des del primer dia ha esperat saber si ha superat la prova perquè els seus companys i companyes del CAP no es perdin la Gala.



● Tamara Hernández , metgessa de família de l'EAP Martorell Rural, Gerència Territorial Metropolitana Sud. Toca i canta de forma autodidàctica, "una mica a temporades, la veritat, però amb la pandèmia vaig tornar a agafar la guitarra i ara intento no deixar-la."



● Leyre Martínez , del CAP Sant Fèlix, Gerència Territorial Metropolitana Nord, dóna suport tècnic al projecte “Ens cuidem”. "La música m'apassiona, com a molta gent, i crec que és una gran via de comunicació. La música crea salut :-) "



● Anna Pacheco , TCAI al CAP Jaume I, Tarragona, des de fa 2 anys: "M'encanta la meva feina, però, inicialment, jo era estudiant de cant al Conservatori, estic graduada i cant des que tinc ús de raó. La sanitat i la música són les meves grans motivacions."



● La coral del Temple, EAP Tortosa Est, a Terres de l'Ebre. Un grup de professionals que van començar a cantar per poder millorar “el nostre benestar emocional” i que s'ha convertit en una coral de més de 20 membres, que no deixen de trobar-se cada setmana per assajar.



● David Villar , administratiu al Laboratori Clínic de l'Hospital de Bellvitge. Des dels 7 anys ja va començar a tocar la guitarra, i ja no l'ha deixada, perquè "sempre he tingut molta passió per la música."