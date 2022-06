Rudy Fernández, jugador del Reial Madrid | @ep

El Reial Madrid s'ha proclamat campió de la Lliga ACB en imposar-se al quart partit al Barcelona per 81-74. Són 35 les Lligues del Madrid , 22 títols en les onze temporades de Pablo Laso , 33 finals disputades de 44 possibles, cinc Lligues Endesa, sis Copes del Rei, set Supercopes, dues Eurolligues, una Intercontinental...

Tavares s'ha convertit als playoffs en una arma devastadora. Com diria Neven Spahija, tècnic del Baskonia , els homes alts que té al davant semblen bases. Jasikevicius no va trobar la fórmula per rebaixar la influència del gegant de Cap Verd . En un primer quart raquític en anotació, gairebé va sumar tants punts (8) com el Barįa (10). La fragilitat en el rebot es traduïa en només nou llançaments a cistella en els primers deu minuts i si el Madrid no era capaç de fer més sang es devia al fet que la seva punteria tampoc no era per presumir. Fins que van aparèixer Llull i Rudy .

En un xoc d'exigència màxima, la frescor física a l'última cambra va jugar un paper fonamental. Va tornar Hanga a pista i va anotar un triple després d?una seqüència d?errors exteriors interminable. Va tornar Tavares i es va fer notar de nou als dos costats de la pista. Va tornar Deck i es va convertir en una altra amenaça. Per això el Madrid va entrar als quatre minuts finals amb avantatge (69-61). Va tornar Mirotic , però el jugador determinant era Tavares . Una cistella més addicional van posar el més difícil encara per a la remuntada del Barça . I Causeur va provocar que fos impossible. El francès, que acaba el contracte el dia 30, es va marcar uns últims minuts d'escàndol. Vuit punts sense error van acabar amb el Barça i van segellar la lliga número 35 del Madrid .