Emmanuel Macron, president de França | @ep

Les primeres projeccions de la segona volta de les eleccions legislatives franceses atorguen a la coalició Junts! que recolza al president Emmanuel Macron un total de 218 escons, lluny dels 289 necessaris per a la majoria absoluta.

La segona força política seria així la Nova Unió Popular Ecològica i Social (Nupes), que aconseguiria 156 seients, mentre que la ultradretana Agrupació Nacional es quedaria 89 escons. El partit conservador Els Republicans i els seus aliats obtindrien 78 llocs.

L'Assemblea Nacional francesa té un total de 577 escons, per la qual cosa és necessari sumar 289 per garantir una majoria absoluta que permeti la tramitació legislativa de les iniciatives del Govern.

Aquestes projeccions es basen en recomptes inicials d'una mostra de col·legis electorals de França seleccionats per la seva representativitat i proporcionen xifres més precises que les enquestes.

Pel que fa a les enquestes, SFR ha realitzat un estudi per BFMTV i 'L'Express' que atorga a la coalició Junts! entre 205 i 235 seients. Nupes obtindria entre 170 i 190 seients i Agrupació Nacional, entre 75 i 95. Els Republicans aconseguirien entre 60 i 75 seients.

'Le Figaro' publica una enquesta d'Ifop que augura entre 210 i 250 seients per Junts!, entre 150 i 180 per Nupes i entre 80 i 100 per a Agrupació Nacional. Els Republicans aconseguirien entre 60 i 70 seients, uns resultats que per a aquest diari suposen un "revés històric" per a Macron.