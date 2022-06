Immaculada Nieto arribant a la seu d'IU Andalusia | @ep

La candidata de Per Andalusia a la Presidència de la Junta, Inma Nieto, ha arribat aquest diumenge a la seu d'IU Andalusia , on seguirà la nit electoral, acompanyada de la líder regional de Més País, Esperanza Gómez , i el candidat de Podem a la coalició, Juan Antonio Delgado i sense fer comentaris.

Nieto s'ha limitat a donar la bona nit als periodistes abans d'ingressar prop de les 20.00 hores a la seu d' IU i reunir-s'hi amb el seu equip de campanya, juntament amb el que ha rebut els sondejos a peu d'urna de GAD3 per a RTVE i la FORTA , que li augura entre 4 i 5 escons, i el de Target Point per a " El Debat ", que l'estima entre 6 i 7 escons.

Des de la coalició, que agrupa IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Poble Andalús i Alianza Verde , no s'ha reaccionat a aquests pronòstics, indicant-se a penes que no s'espera que Nieto faci comentaris sobre els resultats fins que el escrutini no estigui pràcticament conclòs.