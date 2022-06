Santiago Abascal, president de VOX | @EP

El president de Vox, Santiago Abascal, i la candidata de la formació a la Presidència de la Junta d'Andalusia, Macarena Olona, ja són a l' Hotel NH Plaza de Armas de Sevilla per seguir l'escrutini electoral. Tots dos dirigents compareixeran quan es coneguin els resultats definitius.

A l'hotel sevillà, on aquesta formació política ha muntat el dispositiu per seguir la nit electoral, també hi ha el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith; el portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa dels Monteros; la portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio; i el vicepresident d'Acció Política de Vox i eurodiputat, Jorge Buxadé.

A l'Hotel NH Plaza de Armas hi ha acreditats al voltant de 70 professionals dels diferents diaris, ràdios i digitals espanyols, indicant fonts de la formació.

Macarena Olona ha estat la candidata més "matinadora" per votar i després d'exercir el seu dret cap a les 9.00 hores a la Llar del Pensionista de Salobreña , es mostrava convençuda que aquestes eleccions són "extraordinàries per Andalusia i Espanya". A més, en declaracions als mitjans, confiava que tots els partits "respectessin el resultat".