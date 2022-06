Teresa Rodríguez en un míting d'Adelante Andalucía/ @AdelanteAndalucia

La candidata d' Adelante Andalucía a la Presidència de la Junta, Teresa Rodríguez, ha celebrat aquest diumenge, després de conèixer gairebé el 100% d'escrutini de les eleccions autonòmiques del 19 de juny, que la comunitat ha aconseguit "punxar el globus" de Vox , partit que ha considerat "ha enganxat un Macarenazo al front".

Així ho ha manifestat la candidata durant la seva valoració del resultat electoral a la seu d'Adelante Andalucía, que ha indicat que enfronta aquests resultats "amb la satisfacció" de saber que Andalusia "té la dignitat per no haver-se empassat Macarena Olona", una candidata que "només tenia connexió amb aquesta terra a través dels argumentaris" del seu partit.

" És la primera vegada que Vox treu pitjor resultat que els de les seves enquestes . Hem punxat el globus de l' extrema dreta i això per a nosaltres és una satisfacció i una reconciliació amb la nostra terra que ha tingut prou dignitat per aturar - los . Vox ha enganxat un Macarenazo però al front", ha celebrat Rodríguez.

Després d'això, ha assenyalat que "no cal tenir por de l'extrema dreta" perquè "només cal encendre la llum per dissipar els monstres i ho hem aconseguit".

Pel que fa al resultat electoral, amb dos escons per al seu partit al Parlament, ha assegurat que cadascun d'aquests diputats "tindrà les mans lliures per defensar els interessos dels andalusos". "Ja no tenen motius per témer el creixement de l´extrema dreta", ha afirmat.

Alhora, ha apuntat que el seu partit per a aquestes eleccions tenia "dos objectius": "Enfrontar l'extrema dreta a Andalusia i fer un espai andalusista del segle XXI a la comunitat, però amb humilitat".

Pel que fa a la segona fi, la candidata s'ha referit a "tenir un nou espai andalucista, una nova esquerra que vulgui que aquesta terra tingui veu pròpia". "Hem fet salpar un vaixell i néixer una llavor. Som l'única força amb representació parlamentària els escons dels quals no cotitzen a cap seu de Madrid i els escons de la qual seran la defensa al 100% dels interessos d'aquesta terra", ha defensat.

A més, ha criticat que el seu partit "estava a l'UVI" perquè les esquerres "han aprofitat la meva baixa de maternitat i han dissenyat una operació que es deia arreglar això del sud des de Madrid per deixar-nos fora" . "Han posat més esforç en això que a enfrontar-se a la dreta i extrema dreta. Deuen estar fent examen de consciència", ha manifestat.

En aquesta mateixa línia, ha aprofitat per demanar als partits d'esquerra que “es pot reobrir un nou període per entendre'ns”. "Mai més renunciarem a defensar els interessos d'Andalusia per sobre de totes les coses. No volíem renunciar al nostre accent polític i no volíem ser una delegació de Pedro Sánchez", ha dit.

"AMB UNA MÀ LLIGADA A L'ESQUENA"



Pel que fa al finançament del seu partit de cara a la campanya electoral, Teresa Rodríguez ha criticat que Adelante Andalucía ha fet una campanya "amb una mà lligada a l'esquena", però que "ho hem suplert amb militància i el naixement d'aquesta nova força política". "El millor d'Adelante són la seva gent, les bases i els apoderats", ha celebrat.

Finalment, ha lamentat que el seu partit "ha estat exclòs dels recursos" i "no ha tingut veu als debats provincials i in extremis als regionals".