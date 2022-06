El candidat del PSOE a la presidència de la Junta d'Andalusia, Juan Espadas, durant la nit electoral al PSOE-A després de les votacions a la presidència de la Junta d'Andalusia a l'Hotel Barceló Renament Signatura: Joaquin Corchero / Europa Press

El secretari general del PSOE-A i candidat a la Presidència de la Junta d'Andalusia a les eleccions celebrades aquest diumenge, Juan Espadas, s'ha compromès aquest diumenge a assumir la responsabilitat de "cap de l'oposició" al Parlament autonòmic des d'aquest dilluns i per "els propers quatre anys, defensant els interessos dels andalusos", després que el PP-A hagi vençut per majoria absoluta en aquesta cita amb les urnes.

Així ho ha traslladat el líder i candidat socialista a la seva primera valoració del resultat de les eleccions andaluses d'aquest 19 de juny, en una compareixença sense preguntes davant dels mitjans de comunicació des de l'hotel de Sevilla on el PSOE-A ha fet el seguiment de la nit electoral, que ha deixat el pitjor resultat per als socialistes en la història de comicis autonòmics andalusos, amb 30 escons i un 24% de vots, amb més del 99% escrutat.

Envoltat per membres de l'Executiva Regional i altres representants socialistes, Juan Espadas s'ha vist interromput per una ovació quan ha anunciat que romandrà els propers quatre anys al Parlament andalús com a "cap de l'oposició".

El candidat socialista ha felicitat el PP-A per la majoria absoluta assolida en aquestes eleccions, i ha dit que ja havia tingut ocasió de traslladar l'enhorabona al president de la Junta i candidat a la reelecció pel PP-A, Juanma Moreno, i després d'expressar el seu respecte pel resultat electoral, ha considerat que "ara toca ser coherent" amb ell i "treballar des del Parlament d'Andalusia per casa nostra", i en aquesta línia ha advocat per exercir una oposició "contundent i eficaç" al proper Govern andalús que es conformi.

A les anteriors eleccions andaluses del 2 de desembre de 2018, el PSOE-A va ser la força política més votada amb 33 diputats i el 27,94% dels vots, si bé es va quedar fora del Govern andalús per primera vegada en la història de l'autonomia després del pacte aconseguit entre PP-A --segon partit més votat amb 26 escons i el 20,75% de sufragis-- i Ciutadans (Cs) --21 parlamentaris i un 18,28% de vots-- per governar en coalició, i gràcies al suport de Vox --que va aconseguir 12 representants al Parlament andalús-- a la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta.

Els socialistes van aconseguir en aquelles anteriors eleccions andaluses 1.010.889 vots, uns 130.000 més dels aconseguits aquest diumenge, per la qual cosa, en comparació amb aquells comicis, el PSOE-A ha perdut tres escons i més de tres punts percentuals de vot, collint el seu pitjor resultat a les eleccions autonòmiques.

Juntament amb Juan Espadas, a l'hotel de seguiment de la nit electoral socialista també hi han estat, entre altres càrrecs del partit, la vicesecretària general del PSOE-A, Ángeles Férriz; el secretari d'Organització del PSOE-A, Noel López; el secretari de Política Municipal de la Comissió Executiva federal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; l?alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, i el secretari general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández.