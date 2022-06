El president de Vox, Santiago Abascal, (d) juntament amb la candidata de Vox, Macarena Olona, (2d) després de les votacions a la presidència de la Junta d'Andalusia al Plaça d'Armes/ Signatura: Manuel Olmedo

La candidata de Vox a la Junta d'Andalusia , Macarena Olona, ha afirmat que "ve per quedar-se" a Andalusia i "demostrar aquests gairebé 500.000 andalusos que ens han votat que Vox compleix", mentre que el president nacional, Santiago Abascal, ha demanat al candidat del PP-A, Juanma Moreno, que "no desaprofiti" la majoria absoluta aconseguida aquest 19J.

En la seva compareixença després de finalitzar l'escrutini, on han estat rebuts per centenars de persones entre aplaudiments i crits d''Cal votar Vox ' i 'Ole tus ous Macarena', Olona ha felicitat Moreno pel resultat i ha assenyalat que “esperem que en aquesta ocasió sàpiguen aprofitar “la majoria, per afegir que avui “sobretot cal felicitar Andalusia ”.

En aquesta mateixa línia s'ha expressat Abascal, que després de felicitar el candidat popular ha dit que "haurà de triar si aquesta majoria absoluta serveix per a alguna cosa o la desaprofita". "Li demanem valentia per a un canvi real i profund que afecta el dia a dia de tots els andalusos i que només es pot tirar endavant mantenint distància infinita amb el PSOE , que és el que Vox garanteix".