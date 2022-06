Un cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu. Foto: Arxiu

Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos han detingut un home de 62 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació, un en grau de temptativa, a dues sucursals bancàries al barri de Sant Andreu de Barcelona.

La Unitat Central d’Atracaments dels Mossos d’Esquadra va iniciar una investigació per identificar l’autor dels dos delictes. Fruit de les gestions els agents van poder comprovar que mentre fugia l’autor va llançar una jaqueta i una mascareta, que utilitzava per no ser reconegut.

En el primer dels robatoris, el mes d’abril, l’autor va entrar a una de les oficines i intimidant el treballador de la sucursal amb una arma de foc, va entregar-li a una bossa de plàstic i va exigir-li 6.000 euros. Davant la reiterada negativa del treballador, l’autor es va amagar l’arma a la cintura i va marxar corrents sense endur-se res.

20 dies més tard es van repetir els fets en una altra sucursal de la mateixa entitat. Aquesta vegada, però, l’autor va entrar directament a un despatx on hi havia dos treballadors on els va intimidar amb la mateixa arma de foc. Com la primera vegada, també va exigir la quantitat de 6.000 euros, tot i que finalment, només va poder endur-se 600 euros, a causa del límit d’efectiu de les màquines expenedores de bitllets.

El passat dia 9, en un dispositiu de localització, els investigadors van poder identificar l’autor dels fets amb antecedents per fets similars i ubicar-lo al seu domicili on el van detenir.

Un cop passat a disposició judicial el Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona va decretar el seu ingrés a presó provisional.