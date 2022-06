Omar, l'exmarit d' Anabel Pantoja després de mudar-se de casa i refugiar-se en els seus amics, no amaga la decepció que sent amb què fins fa poc pensava que seria la dona de la seva vida.

Encara que la parella s'havia separat pocs mesos després de casar-se, el canari va explicar durant la seva entrevista a Sálvame Deluxe que havien mantingut relacions sexuals abans que Anabel posés rumb a Hondures.

Després que 'Connexió Hondures' emetés noves imatges d'Anabel Pantoja amb Yulen protagonitzant el que semblava una masturbació d'Anabel a Yulen per sota de les mantes Omar ha tornat a utilitzar les seves xarxes socials per enviar un missatget a la seva ja ex: "Les persones no canvien amb el temps, el temps et mostra allò que en realitat són”, ha escrit.

Les frases d'Omar a Instagram són cada cop més explícites



Fa uns dies, Omar també reaccionava a unes imatges protagonitzades per Anabel i Yulen: “No esperis res de ningú, és millor estar sorprès que decebut. un amic.

Omar Sánchez va deixant missatges al vostre compte d'Instagram

ANABEL I YULEN DONEN RENDA SOLTA A LA SEVA PASSIÓ A L'ILLA

Anabel Pantaoja a la fotografia oficial de Supervivents

La nova parella formada per Anabel Pantoja i Yulen ja no es talla res i deixa anar la passió davant dels seus companys. Però més enllà dels petons i la complicitat, estan veient la llum confessions que demostren que la seva relació va vent en popa. Això sí, són unes confessions que podrien no agradar absolutament res a Omar Sánchez. Aquesta vegada ha estat Anuar Beno qui ha destapat la que podria ser una de les intencions d'Anabel amb l'esportista. No li faria res ser mare amb ell!



Segons ell, el pensament d'Anabel seria el de “jo no he volgut mai ser mare, però si jo estic bé amb aquest nen, seria capaç”. Unes paraules amb què ha fet tota una declaració d'intencions que podria encendre Omar Sánchez. Tal com ha dit Lydia Lozano a plató, "ella sempre ha dit que no vol ser mare". Per això ha sorprès tant. Però amb aquestes intencions de la neboda d'Isabel Pantoja queda claríssim que ella ara està centrada en el seu acostament a Yulen Pereira i en veure si fos de l'illa el que és seu o qualla o simplement queda com una aventura més d'aquest 'reality' que per a ella està marcant un abans i un després.