La Plaça del Mercat d’Amposta va acollir, el dissabte 18 de juny, la 2a edició de la Fira del Consum Conscient d’Amposta, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre en col·laboració amb l’Ajuntament i el Mercat municipal d’Amposta.

Una compradora, en una de les paradetes. Foto: Ajuntament d'Amposta

Organitzadors i paradistes asseguren estar "satisfets del format, perquè la gent es pot apropar i preguntar directament als paradistes tots els seus dubtes sobre els diferents productes de consum respectuós amb el medi ambient i de proximitat que s’hi exposen o que hi ha a la venda". L'únic però va ser la intensa calor viscuda al recinte firal, que fa que els organitzadors es plantegin un canvi de data per a edicions futures.

Tot i la incògnita de la data, doncs, el que està clar és que l’any que ve hi haurà una tercera edició "perquè la gent ha de conèixer de primera mà que pot fer molt pel seu espai més proper i pel planeta, ha de saber que hi ha una alternativa que funciona al sistema de desbaratament i de sobreexplotació dels recursos que tenim i nosaltres no ens cansarem de donar-ho a conèixer perquè urgeixen solucions".

La Fira del Consum Conscient ha acollit enguany una trentena de paradistes, una desena més que l’any passat, xifra que, segons les organitzadores, "ens indica novament que anem pel bon camí amb esta fira, que la fórmula funciona".