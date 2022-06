Juan marin treballant al seu despatx mentre ha estat Vicepresident de la Junta d'Andalusia/@EP

Juan Marín ha concedit una entrevista a Carlos Alsina a Onda Cero i ha estat en parlar dels seus fills: "Per fi han recuperat el seu pare" i ha comentat a Més d'un el resultat de les eleccions a Andalusia en què la seva formació no ha obtingut cap escó i la representació del qual desapareix.

Extracte de l'entrevista amb Alsina de Juan Marin/ @OndaCero



Preguntat per Carlos Alsina sobre quin de tots els missatges rebuts les últimes hores l'ha emocionat més, Marín ha dit que el dels seus fills. En aquell moment se li ha trencat la veu i no ha pogut evitar emocionar-se en explicar que els seus fills li han dit que "per fi han recuperat el pare".

Després de dir això no ha pogut continuar parlant. Alsina l'ha animat dient-li que "des d'aquest punt de vista és un èxit" i Juan Marín s'ha refet per dir que "és una fortuna tenir-los, és una sort tenir uns fills com els dos que jo tinc".

Javier Caraballo ha recordat a la tertúlia que Juan Marín fa poc va reconèixer en una altra entrevista el cost personal i familiar d'estar en política i que a ell la seva implicació al Govern andalús i al seu dia a dia com a vicepresident li ha costat el seu matrimoni. Per això té sentit que s'emocioni en parlar dels seus fills.

Preguntat sobre si se sent injustament tractat Marin ha afirmat que ha treballat "amb la dignitat que ha de tenir un servidor públic". Afegeix que si això és el que han decidit els ciutadans.