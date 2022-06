Destaca les possibilitats de pluja i la seva repercussió a la festa/ @EP



El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, Joan Delort, ha rebutjat prohibir la venda de petards per evitar incendis a la revetlla de Sant Joan i ha apel·lat a la responsabilitat.

"Hem de creure que la gent té dos dits de cara, vol dir que és una responsabilitat compartida i social. Això de prohibir, què hem de fer, la llei seca dels petards?", ha defensat en una entrevista de Catalunya Ràdio.

Delort ha advocat perquè, si s'impulsen prohibicions, aquestes siguin "en llocs molt concrets i per motius molt concrets, però no a l'engròs", i ha instat la ciutadania a discernir quan i on es poden llençar petards.

Ha destacat que les mesures promogudes de cara a Sant Joan estaran condicionades per la situació meteorològica de les hores prèvies, i ha augurat si les pluges afecten tota Catalunya les condicions per afrontar la revetlla seran “molt millors”.

SITUACIÓ "MOLT MILLOR"



Preguntat pels incendis a Catalunya, ha celebrat que la situació és “molt millor” que durant aquest cap de setmana i ha destacat que els Bombers de la Generalitat han estat molt tensionats, però no al límit.

Ha assegurat que estan "molt enfocats i centrats" a l'incendi d'Artesa de Segre (Lleida) per poder considerar-lo estabilitzat aquest dilluns a la tarda.

Delort ha destacat que el potencial dels incendis originats dimecres a la nit a la comarca del Solsonès (Lleida) era "enorme" i que, per això, els Bombers es van concentrar en aquests focs, segons ell, sense abandonar la resta.