El congrés de la Federació Internacional de Natació (FINA) va decidir, el passat 19 de juny, restringir l'accés a les competicions femenines de totes les nedadores trans que no fessin el trànsit abans dels 12 anys, és a dir, que hagin viscut l'adolescència sent nois. El 71,5% dels representants de les federacions, reunits a Budapest, van prendre aquesta decisió en la votació.

La nord-americana Lia Thomas és una de les nedadores del moment. Foto: EP

Aquesta resolució arriba després de la publicació de diversos informes d'un comitè científic que determina que el desenvolupament hormonal durant la pubertat brinda els homes avantatge muscular sobre les dones.

El president de la FINA, el kuwaití Husain Al Musallam, va assegurar estar obert a crear una categoria open, en la qual podrien participar esportistes trans sense cap mena de restricció."Entenc que alguns trans puguin no estar d'acord (amb l'exclusió) i per això vull obrir un grup de treball, perquè hi hagi categories trans en competicions importants", va explicar, assegurant que des de la FINA volen"protegir el dret dels esportistes a competir, però també hem de preservar la justícia a les nostres competicions, especialment a les femenines".