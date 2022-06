Aquest 21 de juny, és el Dia Mundial de l'Esclerosi Mundial Amiotròfica (ELA). Aquesta, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), ja és la tercera malaltia neurodegenerativa més comuna -després de l'Alzheimer i el Parkinson- a Espanya.

La malaltia, encara avui, és de diagnòstic complicat. Foto: Gestarsalud

I és que cada any, al conjunt de l'estat, prop de 700 persones comencen a desenvolupar els símptomes de la malaltia. L'ELA afecta les cèl·lules nervioses dels qui la pateixen, al cervell i la medul·la espinal, causant-los la pèrdua del control muscular. Aquesta debilitat pot avançar i convertir-se en paràlisi, extenent-se per tot el cos.

A la pràctica, això provoca que els malalts d'esclerosi perdin la capacitat de caminar, de parlar, que tinguin dificultats o la impossibilitat de parlar, empassar i respirar, tot i que no afecta els sentids, la intel·ligència ni la musculatura dels ulls. A mesura que avança, els malalts veuen com necessiten més ajuda per a les activitats de la vida diària: cada cop són més dependents.



ADRIANA GUEVARA: " A LA MEVA FAMILIA HI HA HAGUT 11 CASOS D'ELA"

Si hi ha algú que sap què és l'ELA és la presidenta de l'Associació Espanyola d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (adELA), Adriana Guevara. "A la meva família hi ha hagut 11 casos, el primer quan jo només tenia 14 anys", explica a Catalunya Press. Guevara diu que, tot i veure que gent que s'estima pateix la malatia, té la sort de tenir "una família unida i molt optimista".

Guevara (a l'esquerra) és la presidenta d'adELA. Foto: Facebook

Guevara critica els governs "perquè no compleixen els seus compromisos" i assegura que el que necessiten els malats i les seves famílies són "cuidadors i residències especialitzades". De fet, a Espanya no hi ha cap centre específic per a malalts d'ELA; algun cas ha estat acceptat en residències o centres on es tracten altres patologies, com l'esclerosi múltiple.

Fa més d'un lustre es va dissenyar un pla específic per part del Ministeri de Salut, però Guevara critica que al final les seves línies mestres no s'apliquen. "Ha millorat l'atenció hospitalària i el diagnòstic, aquesta és la realitat, però la majoria dels malalts són a casa seva i tenen les necessitats que tenen", denuncia la presidenta.

En el mateix sentit es manifesta la SEN, que considera que hi hauria d'haver una unitat especialitzada a cada hospital de referència i que com a mínim n'hi hagi una per cada milió d'habitants.

LA FORMACIÓ I L'ATENCIÓ PSICOLÒGICA, CLAU

La presidenta d'adELA explica que entitats com la seva ofereixen, constantment, formacions a les famílies i als cuidadors. "Són xerrades de logopedes, fisioterapeutes i tota mena de professionals", diu, assegurant que també és fonamental l'atenció psicològica.

"Les entitats procurem que també es vetlli per la salut mental i procurem que els pacients i les famílies tinguin psicòlegs. Per desgràcia, estem sols, ja que les institucions s'obliden d'ells, i els malalts necessiten un acompanyament constant", afegeix Guevara, que apunta que les necessitats de les persones que pateixen la malaltia canvien de pressa.

Guevara considera que una altra de les seves lluites és la de "visibilitzar" l'ELA, una malaltia que, encara el 2022, no té cura.

BARÇA I MANCHESTER CITY JUGARAN PER JUAN CARLOS UNZUÉ

Una de les persones amb més projecció mediàtica que actualment pateix la malaltia és l'exfutbolista Juan Carlos Unzué. El navarrès va fer-ho públic el 2019 i sempre ha mantingut una actitud molt positiva en les seves aparicions. El món del futbol (i de l'esport en general) ha volgut bolcar-se amb la seva figura i, d'alguna manera, posar el seu granet de sorra en la investigació per intentar trobar una cura.

I aquest dilluns es va anunciar que el Barça i el Manchester City jugaran un partit amistós el dia 24 d'agost al Camp Nou per tal de recaptar fons i poder fer recerca. Joan Laporta, Pep Guardiola i el propi Unzué van presentar el matx, per al qual ja es poden comprar les entrades i també fer donatius encara que no es vulgui assistir-hi.

Barça i City jugaran per una bona causa. Foto: FCB

Unzué va dir que somia que el Camp Nou s'ompli el dia del matx, Laporta va assegurar que "Unzué ens dona l'oportunitat de mostrar el nostre compromís amb la societat" i Guardiola va dir que per al club anglès és "un honor poder participar en una iniciativa d'aquestes característiques".