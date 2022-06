El cantant Omar Montes/ @CP

El cantant de moda, Omar Montes, i el seu amic Nyno Vargas , han visitat el plató per presentar la seva nova cançó: 'Bandolera'. Després d'acabar de cantar, Ion Aramendi ha volgut acomiadar els convidats amb unes paraules boniques, però ha estat Nyno Vargas qui en acabar ha apuntat que Omar Montes tenia alguna cosa a dir.

"Em sap greu que hem estat cantant i el pobre Asraf se n'hagi hagut de sortir", ha començat dient. "Nosaltres ho vam apreciar molt i hi era el pobre ballant amb menys saler...", ha finalitzat. I el presentador ha respost: "No us preocupeu que quan torni a entrar ballarà amb més saler".