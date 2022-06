L'última crisi que hi havia entre el Marroc i Espanya ha convertit en protagonista Karima Benyaich, ambaixadora de Mohammad VI i filla del metge del mateix cognom que, havent estudiat la seva carrera a Granada i casat amb una espanyola, va exercir com a facultatiu a la Cort alauita i va salvar la vida de Hassan II quan va passar l'intent cop d'Estat de Sjirat perquè va vestir la capa del monarca per confondre els conjurats. Doncs bé, l'esmentat doctor és un dels personatges secundaris de “Los dos reyes” (Alfaguara), la novel·la de Benjamí Prado que té com a protagonistes, aquests de ficció, la parella de sabuesos formada pel professor de secundària Juan Urbano i la seva nòvia, Isabel Escandón.

Llibres.Els dos reis

Prado utilitza com a eix argumental el fracàs intent de cop d'Estat que va estar a punt de convertir el Marroc en una república i que va poder ser avortat, entre moltes altres concauses, gràcies a la fascinació exercida per un rei presoner sobre els cadets que l'havien d'afusellar , a qui va fer valer, amb insuperables dots histriònics, la seva condició religiosa de “comanador dels creients”. Per això, quanta la llegenda que Prado utilitza com a clau de la novel·la, els hauria hagut d'oferir un document que seria el millor salconduit per garantir la seguretat dels seus salvadors: la seva abdicació. Document que, si hagués estat conegut, hagués desmentit la “baraka” de Hassan II, la seva salvació punt menys que per voluntat divina i el seu valor sobrehumà. “La imatge i la llegenda saltarien literalment a trossos” diu Prado.

Cert personatge d'alta volada, que sembla haver perdut el favor de Mohamed VI, tracta de congraciar-se amb el monarca aconseguint el preat document signat pel seu pare i que hauria desaparegut. Contracta per a això Juan Urbano, interessat a “escriure una novel·la sobre la marxa verda” i que ha de variar el rumb de les seves investigacions per resseguir la pista dels tres cadets que van salvar la vida de Hassan II, en la tasca del qual es veu obligat a submergir-se en una embullada trama en què ningú resulta ser el que sembla, encara que els personatges de ficció s'entremesclen amb molts altres reals: a banda del ja citat metge, el general Ufkir, el coronel Dlimi, la família Llodra, Fierro, María de Madariaga, o les ayas espanyoles Juanita Labajos i Ascensión Díaz, que van educar els monarques marroquins durant la seva infància.

Tot això ho enfila al paisatge d'un país que va envair el 1975 el Sàhara Occidental i que des d'aleshores explota les seves riqueses. No només els coneguts fosfats, sinó també les sorres del desert, un component fonamental en determinats components indispensables per a la nostra vida i que són, segons Pardo, el bé més escàs després de l'aigua. Aquesta explotació li dóna peu per criticar, velis nolis, no només l'ocupació militar de l'última colònia africana, sinó la col·lusió entre la corona marroquina i els capitalistes locals i estrangers -alguns espanyols-, fins al punt que de les 35 empreses de l'IBEX setze tenen negocis al Marroc i moltes al Sàhara ocupat. Sumeu-vos a això una demolidora visió de la satrapia alauita, en la qual reflecteix la contradictòria personalitat de Hassan II, capaç de malbaratar una inesgotable generositat amb els qui li van salvar la vida i d'una crueltat sense taxa contra els que va considerar els seus enemics, encara que fos per via col·lateral (a més de Ben Barka, la família Ufkir, empresonada durant moltíssims anys a presons cada vegada més inhumanes, com la de Tazmamart)

En realitat, Urbà -és a dir, Pardo- confessa que va voler escriure la seva novel·la “per defensar els sahrauís” i, en efecte, així ho ha fet, però li ha sortit una mica molt més complex: el retaule d'un país on impera la corrupció, el favoritisme i un ferotge neocolonialisme, xacres que comptes amb nombroses complicitats tant dins com fora de les seves fronteres.