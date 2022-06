La Diputació vol estar alerta de cara a l'estiu. Foto: Europa Press

Artesa de Segre, Corbera d'Ebre, Castellar de la Ribera, Olivella, Peramola... Aquests noms, per desgràcia, han format part de l'actualitat, perquè han estat els municipis de Catalunya on ja hi ha hagut incendis forestals de consideració abans de l'inici de l'estiu. Els Bombers ja han hagut de treballar per estabilitzar, controlar i apagar les flames, que han cremat centenars d'hectàrees.

En aquest sentit, fins a l’1 de setembre, la Diputació de Barcelona desplega el Pla d’Informació i Vigilància per la prevenció d’incendis forestals (PVI), integrat per 254 persones, amb un total de 93 unitats d’informació i vigilància mòbil, 14 punts de vigilància fixa i tres equips de coordinació i control en 498.986 hectàrees forestals de 275 municipis, el que significa el 98,7% de la superfície forestal vulnerable de la demarcació.

LA PROVÍNCIA, SEPARADA EN TRES ZONES

El Pla contempla 'partir' la província en tres zones o àmbits: Metropolità Nord (Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme), Metropolità Sud (Anoia, Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf) i Centre (Bages, Berguedà, Moianès i Osona).

A cadascun d'ells hi ha centres de control, amb un operador que està permanentment en contacte amb punts de vigilància fixa i amb les unitats mòbils d'informació i vigilància. Els centres de control també estaran en contactes amb els agents de prevenció i extinció d’incendis, amb qui comparteixen informació i, en cas d’emergència, de manera més intensa. També mantenen una comunicació contínua amb el centre de control central ubicat a Barcelona, que gestiona la televigilància i que centralitza tota la informació dels diferents sectors a la direcció del PVI.

La campanya durarà fins a principis de setembre. Foto: Diputació

El dispositiu té assignats, a més, operadors a la sala central del Cos d’Agents Rurals a Torreferrussa (Santa Perpètua) que mantenen contacte permanent amb el control central amb l’objectiu de que les incidències detectades pels informadors puguin arribar també al Cos d’Agents Rurals, i a la inversa.

ESTIU SEC A LA VISTA

Les temperatures, a més, no ajudaran. Les previsions apunten que tindrem un estiu similar al del 2021, molt sec, quan es va registrar el nombre més elevat d’incendis forestals i la xifra més alta de dies de risc extrem des de l’any 2000. Segons les dades de la memòria final de la campanya 2021 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) de la Diputació, entre el 18 de juny i l’1 de setembre passat es van produir 244 incendis forestals que van afectar 1.973,5 hectàrees, la tercera xifra més alta de la sèrie des de 1996.

Foto: Meteocat

Durant la campanya de l'any passat el personal del Pla va detectar un total 287 infraccions de la norma­tiva d’incendis. A més, en 261 d'aquestes van poder localitzar els responsables. Les dades de l'any passat diuen que gairebé el 36% de les in­fraccions eren per ús de màquines que poden generar guspires, sense l’autorització pertinent. Un 28,9% eren de barbacoes en zones on no estaven autoritzades.

SESSIÓ INFORMATIVA EL 28 DE JUNY

La Diputació ha triat Sant Mateu de Bages, una localitat pròxima a Manresa, per fer una sessió informativa sobre el desplegament del Pla el dimarts 28 de juny. El diputat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis, Forestals, Valentí Junyent, acompanyat dels seus responsables, serà l'encarregat d'explicar en detall el full de ruta de la Diputació per a aquest estiu.