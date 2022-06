L'exfutbolista Samuel Eto'o ha reconegut quatre fraus d'un total de 3,8 milions d'euros a Hisenda amb l'IRPF dels seus drets d'imatge entre el 2006 i el 2009, pel qual el Jutjat Penal 11 de Barcelona l'ha condemnat a pagar-ne una multa d'1,8 milions, però evitarà entrar a la presó malgrat una condemna de 22 mesos.

L'exfutbolista Samuel Eto'o ha sortit del judici en què ha admès quatre fraus a Hisenda amb l'IRPF dels seus drets d'imatge. A Barcelona el 20 de juny del 2022.

L'exjugador del FC Barcelona ha arribat al jutjat cobert amb màscara, gorra i ulleres de sol, i la seva defensa ha arribat a un acord amb la Fiscalia abans del judici, que s'ha resolt amb una sentència 'in voce' aquest mateix dilluns.

Per aquests quatre delictes contra Hisenda --un per cada any jutjat--, la jutgessa també l'ha condemnat a 22 mesos de presó però ha deixat la pena en suspens a condició que Eto'o pagui una indemnització de 3,8 milions a Hisenda, la mateixa quantitat que va defraudar i de la qual ja n'ha abonat una part.

Aquest dilluns també han estat jutjats l'exrepresentant legal d'Eto'o José María Mesalles --condemnat com a cooperador necessari, amb la mateixa multa que l'exfutbolista i un any de presó que tampoc no complirà--, i el que era administrador d'una de les empreses a les quals el jugador va desviar rendes, Manuel de Jesús Lastre, que ha quedat absolt en no participar en els fets.

Abans d'aquest acord, la Fiscalia reclamava per a Eto'o una condemna de quatre anys i mig de presó i una multa de 14,3 milions, i l'escrit d'acusació del fiscal, que l'esportista ha admès, concretament, per pagar menys impostos, l'exfutbolista "va simular" que els seus drets d'imatge havien estat cedits a una empresa a Hongria ia una altra a Espanya.

Així, "les rendes desviades cap a la societat resident a Hongria no han estat objecte de tributació a Espanya, mentre que les desviades cap a la societat resident a Espanya han tributat a un tipus molt inferior" del que haurien.

HO ARREU A LA SEVA "PARE"



La declaració d'Eto'o al judici ha estat breu i l'ha fet servir per reconèixer el frau comprometre's a pagar la quantitat pendent de la responsabilitat civil a Hisenda.

" Era el meu pare el que s'ocupava del nen que era llavors. Ho reconec i ho pagaré, però sempre he fet el que el meu pare em demanava fer ", i fonts jurídiques han detallat després que amb 'pare' es referia a la seva representant, Mesalles, contra qui té una causa oberta.