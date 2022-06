Badalona ha obert un procés participatiu fins al 27 de juny perquè les persones empadronades a la ciutat i més grans de 16 anys escullin entre dues propostes de disseny per al nou Pont del Petroli, ha informat l'Ajuntament de Badalona en un comunicat aquest dilluns.

Model 1 Pont del Petroli

Es pot votar a partir d'aquest mateix dilluns telemàticament a través de la pàgina web ' Procés participatiu per escollir el nou disseny del Pont del Petroli ' --on també hi ha informació sobre els dos projectes--, i aquest dissabte entre les 11 i les 13 hores, s'instal·larà una carpa al passeig Marítim amb ordinadors per facilitar la votació de la ciutadania.

Model 2

El temporal Gloria va provocar el gener de 2020 danys importants al litoral de Badalona, i en concret, danys a l'estructura d'aquest pont i la desaparició de la part final del passador que unia el pont amb la plataforma final, i els models portats a són els que tècnicament poden suportar millor l'acció de l'onatge en situació de temporal, ha explicat el consistori.