En vermell, Es Racó de Ses Àguiles @googlemaps

Un turista alemany de 77 anys ha mort aquest dilluns per ofegament a Es Racó de Ses Àguiles , a Santa Ponça (Mallorca) , després de colpejar-se amb les roques d'un penya-segat i perdre'n el coneixement.

Segons ha informat el SAMU 061, l'acompanyant d'aquest home ha intentat treure'l de l'aigua sense èxit després del cop, i ha alertat els serveis d'emergències poc després de les 12.34 hores.

Fins al lloc han acudit efectius de Protecció Civil i socorristes de la zona per fer el rescat . El pacient ha estat evacuat a una zona accessible i propera.

En detectar-se que estava en parada cardiorespiratòria, s'han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) per part de la Policia Local, Protecció Civil i Salvament durant nou minuts fins a l'arribada de l'equip del 061.

Després de maniobres de ressuscitació durant 30 minuts, els efectius del 061 han confirmat la mort del pacient per un traumatisme cranioencefàlic amb ofegament i ferides diverses per la zona rocosa on s'ha produït l'incident.

UNA NENA, EN ESTAT CRÍTIC



D'altra banda, una nena britànica de set anys es troba en estat crític després d'haver patit un ofegament a la piscina de l'Hotel HYB Eurocalas Mallorca.

La menor ha estat localitzada cap a les 15.40 hores al fons de la piscina en parada cardiorespiratòria, per la qual cosa els socorristes han iniciat la reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica.

Després de l'arribada del 061, els sanitaris han realitzat maniobres de RCP avançada, aconseguint recuperació del pols al cap de pocs minuts. Així, s'ha traslladat la nena en estat crític a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Son Espases.