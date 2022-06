Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

L' Audiència de Barcelona ha condemnat un home a nou anys de presó --que complirà en internament psiquiàtric mentre necessiti tractament-- per atacar amb una catana mossos i amputar-ne quatre dits quan van anar a buscar-lo a casa per ingressar-lo involuntàriament .

La sentència de la secció 6 del tribunal, consultada aquest dilluns, detalla que el 18 de juliol els quatre policies, juntament amb sanitaris, van anar a casa de l'acusat per internar involuntàriament en un psiquiàtric per ordre d'un metge ia petició del seu pare. que portés uns dos mesos sense medicar-se malgrat estar diagnosticat d´esquizofrènia.

Sanitaris i policies van entrar al pis acompanyats del pare de l'acusat, i ell al principi no es va oposar que l'internessin, però quan va anar a l'habitació per canviar-se de roba va tornar amb una catana, que va fer servir per atacar els policies "amb moviments bruscos de dalt a baix".

Va ferir un mosso a la mà dreta --al qual va amputar quatre dits-- i dos més al braç i, el quart policia, va disparar i li va donar a l'acusat a la mà, després del qual li va caure la catana i els policies van poder reduir-lo.

A més de la condemna a presó o internament, els jutges li imposen una indemnització de 24.685 euros per al policia que va perdre quatre dits, de 11.800 euros per als dos ferits al braç i de 1.365 euros per al quart.

El tribunal l'ha declarat culpable, però a la sentència ha afegit l'atenuant d'alteració psíquica tenint en compte la seva malaltia mental.