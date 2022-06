La secretària general adjunta i el portaveu d'ERC, Marta Vilalta.

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha afirmat aquest dilluns que, si el Comitè Olímpic Espanyol (COE) acaba descartant definitivament presentar la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 , el Govern haurà "cedit al xantatge" del president del Govern d'Aragó, Javier Lambán.

" Si tots han acabat cedint al xantatge d'un personatge tan pintoresc com el president d'Aragó, ho haurà d'explicar molt bé ", ha afirmat en roda de premsa, en què ha dit que encara no li consta que el COE hagi renunciat definitivament a presentar la candidatura.

Vilalta ha defensat que aquests Jocs eren una oportunitat per a la ciutadania del Pirineu i que la Generalitat ha treballat per fer possible la candidatura , i ha criticat el paper del Govern, del ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i del primer secretari del PSC , Salvador Illa. "Si algú prefereix que no hi hagi Jocs a Catalunya només per acontentar els barons territorials, ho haurà d'explicar molt bé. Si aquest altre és el ministre competent, Miquel Iceta, i decideix deixar perdre una oportunitat per a la ciutadania de Catlaunya només per fer-li el jugo a Lambán, ho haurà d'explicar molt bé", ha recriminat.

La dirigent republicana també ha carregat contra Illa per haver-se reunit amb Lambán i "l'única cosa que ha aconseguit és que un projecte que ell havia defensat aquí a Catalunya no es faci perquè prefereix fer-li el joc" al president aragonès.

Vilalta ha argumentat que, hi hagi Jocs o no, treballaran per una estratègia de desenvolupament per al Pirineu, però ha lamentat que es descarti "una oportunitat per a la ciutadania".

CRÍTICA A ILLA



Després que Illa critiqués el president de la Generalitat, Pere Aragonès , per haver anat a Ginebra (Suïssa) divendres a una reunió de la cúpula d'ERC malgrat que hi havia incendis a Catalunya, Vilalta ha retret el líder socialista fer "polítiqueria de curt vol" en una situació complexa. Considera que aquestes declaracions són "irresponsables" i que també busquen desviar l'atenció davant de la polèmica per l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya.

EL PSC ELOGIA A BLANCO

El viceprimer secretari del PSC Jaume Collboni ha elogiat aquest dilluns la gestió del president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco , sobre la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 en un "context molt complicat políticament", per la falta de acord entre els Executius de Catalunya i Aragó.

" Fem una valoració excel·lent de la feina que ha fet el president del COE, que és qui té la responsabilitat de construir aquesta candidatura ", ha dit Collboni preguntat en roda de premsa, en què ha rebutjat valorar la possibilitat que es descarti una candidatura per al 2030 fins que Blanco exposi públicament la seva decisió.

Preguntat per la valoració del PSC sobre la gestió del president aragonès, Javier Lambán, Collboni s'ha limitat a insistir en els seus elogis a Blanco, i ha recordat que el partit aposta per una candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó perquè considera que és més competitiva.

Sobre la possibilitat que s'opti als JJ.OO. d'Hivern de 2034, ha insistit a esperar la comunicació oficial de Blanco i les opcions que pugui plantejar: "És moment de confiar en Alejandro Blanco i en el COE, que ha demostrat generositat i capacitat de suma i haver posat sobre la taula una candidatura amb moltes possibilitats de competir”.