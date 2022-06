El president del Govern, Pedro Sánchez, intervé en una sessió plenària, al Congrés dels Diputats, el 30 de març de 2022, a Madrid (Espanya)

Les eleccions d´Andalusia han passat com un terratrèmol per la política espanyola. El Partit Popular de Juanma Moreno Bonilla ha escombrat als comicis, aconseguint la majoria absoluta amb 58 escons i enterrant l'hegemonia del PSOE en un territori que ha governat durant 40 anys. Els andalusos han parlat, marcant un clar canvi de cicle en la política del seu territori i, de passada, causant un cataclisme de dimensions encara no previstes a la resta del país.

El primer afectat per aquest resultat és Pedro Sánchez , que tindrà complicat repetir el mandat sense comptar amb el suport d'Andalusia, la comunitat autònoma més poblada d'Espanya. Després de les derrotes electorals a Madrid i Castella i Lleó, el líder del PSOE ha hagut de lluitar per perdre el suport d'una autonomia clau per al socialisme espanyol. I això, a més de vots, ho debilita com a líder polític.

Els votants andalusos han mostrat una tendència clara amb el seu vot: aposten per l'estabilitat, per la continuïtat institucional. Els partits d'esquerra van basar la seva campanya en un missatge: “ Cura, que ve Vox ”. Doncs bé, l'electorat andalús ha enterrat Macarena Olona amb la seva candidatura folklòrica - a punt d'esdevenir un gag de Los Morancos- i de passada, tots els que alertaven sobre l'arribada de l'ogre, deixant el camí lliure a Moreno Bonilla. El president andalús ha ignorat el discurs dels seus adversaris, els ha menyspreat, i ha aconseguit menjar-se el pastís.

I ho ha fet amb un estil moderat, molt allunyat del trumpisme que projecta Isabel Díaz Ayuso amb les seves polítiques, però molt proper a les formes de l'actual líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo . El PP de Moreno Bonilla ha aconseguit arrasar a les eleccions sense haver de recórrer a discursos extrems, guanyant-se a l'andalucisme polític -no s'han vist mai tantes banderes autonòmiques en una victòria dels populars- i situant-se com a referència del centre polític. Un moviment intel·ligent que es pot convertir en el pitjor malson per a Pedro Sánchez.

El president del Govern haurà d'adoptar un canvi d'estratègia perquè aquest resultat no s'acabi convertint en el reflex del que passarà el 2023 amb les generals. L?estil moderat de Moreno Bonilla i el de Feijóo són gairebé idèntics, i la seva estratègia ha calat dins d?un dels feus tradicionals del PSOE, una autonomia plena de votants d?esquerra. El PP ha aconseguit convèncer els votants de centre -i fins i tot d'esquerres- andalusos amb un missatge clar: ells són l'estabilitat, mentre que Pedro Sánchez necessita pactar amb una amalgama de partits que generen rebuig a molts votants per continuar governant . Amb aquestes dades, sembla que el futur de Sánchez per a les eleccions generals del 2023 no és gaire favorable. Però és clar, un any en política és una eternitat, i l'actual líder del PSOE, fins ara, ha demostrat tenir una capacitat sorprenent per caure sempre dreta.