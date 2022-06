Compromís celebrarà aquest dimarts una executiva en què "analitzaran" diversos temes, entre ells la situació del seu líder i vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra (investigada en la causa pel presumpte encobriment dels abusos del seu exmarit a una menor tutelada) i es "veuran" on són les línies vermelles.

Oltra, en una intervenció. Foto: Europa Press



Sobre l'executiva i les possibles mesures que s'adoptin, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha comentat que tal com ha parlat amb la mateixa Oltra, "és una decisió personal i col·lectiva". "No hi ha cap contradicció". "Mònica ha estat imprescindible i considero que és una persona imprescindible. Però això no evita que es puguin prendre decisions en molts sentits , que demà, amb molta calma, analitzarem, mesurarem i prendrem". Per a l'alcalde, company d'Oltra a Compromís, són dues coses compatibles "el caràcter imprescindible d'Oltra, que no es contraposa amb determinades preses de decisió que analitzarem demà".

Preguntat per on creu que hi ha les línies vermelles, el dirigent ha contestat "ja veurem" i ha assegurat que la imputació d'Oltra "no és una situació agradable" però que el partit ha d'estudiar perquè "està ocasionada per unes persones molt determinades i unes actuacions determinades, s'ha d'estudiar amb especificitat".