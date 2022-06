Girona celebra, per segon any consecutiu, la Setmana de les Persones Refugiades. La iniciativa vol apropar la realitat de les persones refugiades i sensibilitzar la ciutadania més enllà dels estereotips i de l’origen d'aquestes persones. Enguany, es proposen diverses activitats entre els dies 17 i 27 de juny, que van des del teatre familiar fins al debat acadèmic i el cinema documental passant per una exposició fotogràfica.

Les activitats volen conscienciar sobre la situació dels refugiats. Foto: Europa Press

“Des de l’Ajuntament volem fomentar la integració de les persones refugiades i difondre la seva situació i el context en el qual es troben. D'aquesta manera podem conscienciar la ciutadania envers una situació que lamentablement és cada vegada més comuna en el planeta. Amb aquests actes debatrem i donarem a conèixer sobre casos reals, que esperem que permetin avançar també en una societat cada vegada més justa i cohesionada”, ha remarcat la regidora de Drets Socials i Cooperació, Núria Pi.

L'acte central va ser el passat dilluns 20, amb la taula rodona Refugiades: l'emergència humanitària global més enllà d'Ucraïna, un debat que es va fer al Centre Cultural La Mercè.

A més, el consistori s’ha adherit a la campanya Un món de camps, coordinada pel Fons Català de Cooperació, juntament amb una vintena de municipis de Catalunya, i que es vehicula a les xarxes amb l’etiqueta #SiguemRefugi. Així, durant tots els dies de la Setmana, La Mercè acollirà una exposició fotogràfica i sonora sobre les condicions de vida al Campament de Shu’fat, als territoris palestins ocupats.

A banda, la campanya comunicativa durà a terme diferents accions en línia per tal d’arribar a la ciutadania catalana arreu del territori amb informació veraç i contrastada sobre la difícil situació que viuen milions de persones arreu del món. La segona Setmana de les Persones Refugiades s'organitza al voltant del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que les Nacions Unides van establir el 20 de juny amb l’objectiu de treure de l’oblit la dramàtica situació que viuen al món milions de persones desplaçades forçosament, sol·licitants d’asil i apàtrides.