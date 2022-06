Una sessió al Congrés dels Diputats. Foto: Europa Press

El PSOE està disposat a rebutjar aquest dimarts 21 al Ple del Congrés la presa en consideració de la proposta d'Unidas Podemos i els principals aliats parlamentaris del Govern per permetre intervencions en llengües cooficials a la Cambra, amb la traducció simultània corresponent.

Es tracta d'una reforma del Reglament del Congrés que arriba amb la signatura d'Unides Podemos, ERC, Bildu, Compromís, Junts, PDeCAT, PNB, BNG, Més País i la CUP, i que es debatrà i votarà aquest dimarts, a la primera sessió plenària després de les eleccions andaluses.

Ja que el PP, Vox i Ciutadans són contraris a generalitzar l'ús de les llengües cooficials al Congrés, el vot del PSOE serà determinant per al futur de la iniciativa i, segons han indicat a Europa Press fonts socialistes, la intenció és votar-hi en contra de la seva tramitació.

AL SENAT, SÍ



El PSOE ha descartat l'ús de les llengües cooficials al Congrés al·legant que el castellà és l'únic idioma reconegut a tot l'Estat i la llengua comuna de tots els espanyols. Des de l'època del socialista Manuel Marín, el que es permet al Ple és pronunciar cites o frases en llengües cooficials, facilitant la corresponent traducció als serveis de taquigrafia.

Els socialistes remeten l'ús de les llengües cooficials al Senat, per ser la Cambra de representació territorial . A la Cambra Alta l'ús d'aquestes llengües està permès per als debats de mocions al ple i recentment es va tramitar, amb suport del PSOE, una proposta de Junts per universalitzar-ne l'ús en tots els debats i tràmits.

La proposta de Podem i els socis d'investidura és que el Congrés continuï "el camí" iniciat pel Senat. La iniciativa busca modificar el Reglament del Congrés perquè, a l'article 6, es reconegui el dret a intervenir en sessions parlamentàries en català, gallec o basc, així com presentar els diferents escrits en les llengües cooficials.

A més, proposen una nova disposició addicional per garantir els serveis de traducció simultània al castellà de les iniciatives que arribin al registre general i de les diferents comissions, amb la condició que es publiquin al Butlletí del Congrés almenys en la llengua en què van ser elaborades i en castellà.

El mateix demanen en el cas de les intervencions orals dels diputats, pautant la traducció simultània tant al Ple com a les comissions de la Cambra, a més de la publicació al Diari de Sessions en el format original i en castellà.

LES LLENGÜES COOFICIALS, L'ESCULL DE LA REFORMA DEL REGLAMENT



Precisament l' ús de les llengües cooficials va ser el que va frustrar el 2005 l'intent més avançat d'actualitzar el Reglament del Congrés, que data del 1982 i la revisió general del qual havien arribat a pactar PSOE i PP.

Al marge de les modificacions puntuals per adaptar la denominació de les comissions parlamentàries als Ministeris del Govern, en aquesta legislatura el Congrés només ha completat una reforma del seu reglament, la destinada a permetre el vot telemàtic als diputats que estan de viatge oficial.