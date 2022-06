El passat diumenge 19 va tancar-se l'edició de 2022 de la Patum, i els Mossos ja han fet balanç de les seves actuacions a Berga. La policia ha anunciat que han denunciat 68 conductors per anar beguts i quatre més per donar positiu en drogues, acumulant un total de 72 denúncies en el total dels dies festius.

Un dels agents participants en els dispositius de seguretat. Foto: Mossos

De la mateixa manera, el cos policial explica que durant la setmana van detenir dues persones per atemptat als agents i que han interposat un total de 28 denúncies administratives per diferents causes.