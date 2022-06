L'entrada al Teatre Tarragona, un dels que hi ha a la ciutat. Foto: Arxiu

El passat 19 de juny es va posar el punt final a la temporada de Primavera dels Teatres de Tarragona amb molt bones sensacions. Des del passat 4 de març, els teatres Tarragona, Metropol i l’Auditori del Camp de Mart han acollit més de 30 companyies professionals, que han ofert més de 60 espectacles que han gaudit 16.500 espectadors. Les propostes han estat de dansa, teatre, música, màgia i òpera, dins dels cicles Primavera, KM0, Música per tothom i Les escoles van al Teatre.

Malgrat que l’assistència encara no és similar a la que hi havia abans de la pandèmia, l’aforament als Teatres de Tarragona durant aquesta temporada supera la mitjana dels Teatres de Catalunya, que està per sota del 50%, sent a Tarragona un 58%. La consellera de Cultura de l'Ajuntament, Inés Solé, ha valorat molt positivament aquesta xifra. "Creiem que aquesta és la línea fent la cultura més accessible i apostant per una cultura per a tots els publics, a més de teixir moltes complicitats amb altres departament i amb les entitats culturals de la ciutat".

Durant aquesta temporada han passat un total de vuit produccions de companyies de la ciutat, d’aquestes 4 han estat estrenes, com Sang i Birra, de Zona Zalata; De La Tierra, d’Inés Rubio; FlamencoLife, de Beatriz Higueras i Otel·lo, de Fabulae Tarraconense.