L'arribada de l'estiu, cada 21 de juny, significa calor, el compte enrere per a les revetlles, les vacances escolars... i també l'arribada de les campanyes de rebaixes d'estiu. Molts comerços, de fet, ja no esperen fins a l'1 de juliol i comencen a promocionar alguns dels seus articles en el primer dia de l'estació més càlida de l'any.

Imatges com aquesta seran molt comunes a partir del 21 de juny. Foto: Europa Press

De fet, des de fa temps, moltes botigues, tant físiques com e-commerce, continuen amb la promoció de rebaixes que ja tenien a la primavera, com a estratègia de captació.

MOMENT DE COMPRAR

La situació econòmica actual, condicionada per la guerra a Ucraïna, l'augment dels preus dels combustibles i la inflació, fa que molts consumidors canviïn la seva estratègia de compra. D'aquesta manera, en lloc de repartir el seu consum durant l'any, aprofiten moments com aquest, amb una baixada de preus i descomptes, per treure's de sobre algunes de les compres de l'any.

El fet que hi hagi promocions i saldos durant tot l'any, però, fa que les campanyes específiques perdin la força que tenien dècades enrere, segons apunten alguns estudis.

Sigui com sigui, i encara que els temps i les maneres de fer hagin canviat, hi ha coses que romanen invariables: cal fixar-se bé en els preus i conservar tiquets i factures per si s'han de fer canvis i/o devolucions.